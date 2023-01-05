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АПЛ «Пермь» с «Цирконами» могут передать ВМФ России в 2026 году

ТАСС: АПЛ «Пермь» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» передадут ВМФ России в 2026 году
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Фото: СЕВМАШ
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Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») может быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2026 году. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

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«Передача флоту подлодки «Пермь» с «Цирконами» запланирована на 2026 год. До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания», — сказал собеседник агентства.

АПЛ «Пермь» является первым штатным носителем подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ранее, 24 ноября, источник сообщал, что летом 2023 года может состояться переход атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А») и многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») на Тихоокеанский флот.

О том, что первой серийной субмариной с новейшим гиперзвуковым крылатым ракетам «Циркон» в арсенале станет «Пермь» стало известно еще в марте 2021 года. «Пермь» — это пятая в серии субмарина проекта «Ясень-М».

По классификации все «Ясени» — это многоцелевые подводные лодки. Они оснащены не только торпедами, но и современными крылатыми ракетами. Это впервые дало возможность отечественным АПЛ высокоточно атаковать не только морские, но и наземные цели. Для атаки кораблей применяются сверхзвуковые «Ониксы».

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