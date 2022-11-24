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Две атомные подлодки могут пополнить ВМФ к Новому году

АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» могут пополнить ВМФ в канун 2023 года
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Фото: ТАСС/Пресс-служба "Севмаш"
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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А») и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») могут быть переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в канун 2023 года. Об этом сообщил источник 24 ноября.

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Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» в рамках госиспытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава»

«По существующим планам, традиционно передача двух субмарин — «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» — может состояться «под елочку», то есть в третьей декаде декабря», — приводит ТАСС слова источника, близкого к военному ведомству.

Как сообщил источник, переход двух атомных подлодок на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года.

«Сначала межфлотский переход по Северному морскому пути совершит «Генералиссимус Суворов», затем пойдет «Красноярск». По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности», — отметил он.

7 ноября сообщалось, что «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. По словам генерального директора завода «Севмаш» Михаила Будниченко подлодку начали готовить к передаче Военно-морскому флоту.

3 ноября «Генералиссимус Суворов» успешно выполнил в рамках госиспытаний стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

В сентябре стало известно об участии тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» в испытаниях с атомными подлодками «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов». Ходовые заводские испытания двух подлодок прошли в акватории Баренцева моря.

Также сообщалось, что два атомных подводных крейсера пополнили силы Тихоокеанского флота — это атомные ракетные подводные крейсеры (проект 885А, «Борей-А») «Князь Олег» и (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск». Атомоходы совершили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатку.

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