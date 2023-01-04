Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств и оборудования продлевается до конца 2023 года. Об этом 4 января сообщили на сайте правительства РФ.

Этот режим касается ввоза в Россию, в частности, смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем. Отмечается, что решение позволит избежать дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.

28 декабря Минпромторг сообщил, что не видит необходимости исключать иностранные бренды производителей ноутбуков и другой техники из параллельного импорта.

Так в ведомстве прокомментировали предложение отечественного производителя ICL запретить параллельный импорт техники марок Dell, HP, Acer и других зарубежных производителей.

О том, что правительство России упростило ввоз в страну компьютеров, планшетов и смартфонов, Мишустин сообщал в мае на совещании с заместителями.