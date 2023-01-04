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Военный эксперт оценил значение фрегата «Адмирала Горшкова» для России

Военный эксперт Литовкин: «Адмирал Горшков» заставит Запад считаться с Россией
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» в среду, 4 января, назвал фрегат «Адмирал Горшков» грозным оружием, которое заставит страны Запада считаться с интересами российской стороны.

«Выход «Адмирала Горшкова» на боевую службу — это усиление присутствия России в Мировом океане и не только в Мировом океане, но, в первую очередь, в Средиземном море, где действует американский шестой флот, где есть наши базы в Сирии», — сказал эксперт.

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Собеседник обратил внимание на то, что в Средиземноморье действуют флоты других стран НАТО — Франции, Италии, Греции и Турции.

«Демонстрация нашего флота, нашего флага в этом районе, особенно в Восточном Средиземноморье, – это важный элемент демонстрации того, что Россия здесь», — сказал Литовкин.

Как он подчеркнул, Россия сможет решать и военные задачи.

«Важно, что он идет не один, <…> важный ударный кулак, который показывает, что Россия здесь присутствует и с ней придется считаться», — отметил собеседник «Известий».

Несмотря на то, что «Адмирал Горшков» является фрегатом, по своему вооружению его можно отнести к крейсеру, добавил Литовкин.

«Там, кроме «Циркона», есть еще наши «Калибры», «Ониксы». Любопытно, что все они находятся в универсальных пусковых установках», — высказался специалист.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков». Глава государства назвал начало боевого похода корабля, оснащенного системами «Циркон», знаменательным событием.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года.

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