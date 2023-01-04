Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»

Решение о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон», принятое президентом России Владимиром Путиным, позволяет прорвать морскую оборону НАТО. Об этом говорится в статье в британской газете Express от 4 января.

«Путин поставил на боевое дежурство ужасающий военный корабль, вооруженный гиперзвуковыми ракетами... Развертывание Россией гиперзвуковых ракет <...> способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», — говорится в статье.

Как отметил директор Института кризисных исследований Марк Алмонд, наличие подобного вооружения у России мешает Западу «зайти слишком далеко» в помощи Украине.

Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», 4 января. Президент назвал это событие знаменательным и заявил, что оно позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

Он также рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 Махов, преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.