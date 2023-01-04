Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89

В ходе разбора завалов после обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) число погибших российских военнослужащих увеличилось до 89. Об этом 4 января сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Он также уточнил, что в результате обстрела погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

По словам Севрюкова, сразу после трагедии были приняты все возможные меры, направленные на спасение и оказание необходимой помощи пострадавшим.

Стрельба по Макеевке велась из пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая впоследствии была уничтожена российскими военными ответным огнем, отметил он.

В настоящее время расследованием обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия. Согласно предварительным данным, основной причиной происшествия стало использование массовое использование российскими военными мобильных телефонов, несмотря на установленный запрет. По словам Севрюкова, в связи с этим в ближайшее время будут приняты дополнительные превентивные меры, а виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

2 января МО сообщило об ударе со стороны ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. В оборонном ведомстве подчеркнули, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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