В бегущей строке польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»

«Героическая оборона России» — такой заголовок появился в понедельник, 2 января, на информационной ленте польского телеканала TVP. Об этом сообщила в тот же день Gazeta Polska.

«Ведущий программы на TVP рассказывал о событиях на Украине, о том, что российская армия меняет тактику ведения боевых действий, подготавливая специальные штурмовые группы. Эти слова ведущего сопровождались красной полосой с надписью «Героическая оборона России», — говорится в материале.

Авторы статьи предполагают, что «данный инцидент является случайно ошибкой».

Представители руководства телеканала пока никак не прокомментировали ситуацию.

До этого, 30 декабря, в Польше обвинили пророссийских хакеров в атаке на сайт парламента республики.

Ранее, в августе, шведский телеканал SVT обвинили в транслировании «дышащего российской пропагандой» репортажа о жителях Херсона, журналисты вынуждены были извиняться. Отмечается, что в репортаже от 28 июля показывается, как несколько жителей Херсона плакали от радости, получая российский паспорт. Кроме того, под звуки гимна России они присягали на верность стране.