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Карта спецоперации на Украине 4 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на купянском направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, на краснолиманском направлении нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам и скоплениям живой силы и техники ВСУ. Ликвидированы более 150 боевиков убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Уничтожены более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На южно-донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск. Ликвидированы свыше 180 националистов, пять танков, пять БМП, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в Запорожской области и ДНР уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Также сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ и шесть беспилотников.

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