Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный осколок снаряда из гаубицы Caesar послу Франции в России Пьеру Леви.

Рогозин 4 января опубликовал текст сопроводительного письма в Telegram-канале. Он рассказал, что не раз общался с Леви и ездил с ним на Бородинское поле и Байконур. Однако, по словам экс-главы «Роскосмоса», позиция Парижа по выращиванию военной угрозы у российских границы привела к трагической развязке.

«Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством <...> Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции», — указал Рогозин.

Далее Рогозин рассказал, что осколок, которым его ранило, был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar.

Кроме того, Рогозин сообщил, что ракета из гаубицы убила двух его молодых друзей. «Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной», — подчеркнул он.

В конце Рогозин попросил Леви передать этот осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону, упомянув что никто не избежит ответственности за военные преступления стран НАТО в Донбассе.

Рогозин был ранен 21 декабря, когда украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где он находился на тот момент с председателем правительства Донецкой Народной Республики Виталием Хоценко. Спустя пять дней Рогозина успешно прооперировали.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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