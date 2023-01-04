В РФ проработают идею создания своего «хранилища Судного дня»

Российские власти прорабатывают возможность создания в вечной мерзлоте в Якутии хранилища семян растений на случай ЧС. Об этом говорится в рабочих материалах Совета Федерации, оказавшихся 4 января в распоряжении ТАСС.

«Актуальность проекта существенно повысилась в текущей международной военно-политической ситуации, включая тот факт, что Российская Федерация в 2022 году лишена доступа в мировое хранилище семян растений на Шпицбергене (Норвегия)», — отмечается в документе.

На этом фоне ученые приступили к разработке проекта по созданию хранилища, где разместят ценные образцы генетических ресурсов растений на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время в Якутске на глубине 9–12 м в толще многолетнемерзлых пород действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 тыс. видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений <...> помещенной в условия многолетней мерзлоты в 1977–1979 годах», — говорится в материалах.

Уточняется, что за почти 45 лет семена сохранились свои свойства более чем на 85%. При этом хранилище полностью автономно, а также защищено от любых природных и техногенных катастроф.

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, которое также называют хранилищем Судного дня, было создано в 2008 году. Оно находится на 120-метровой глубине на высоте 130 м над уровнем моря в поселке Лонгйир. «Банк семян» оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами. Сохранность материалов обеспечивают холодильные установки. Хранилище позволяет хранить до 2,25 млрд семян. По состоянию на 2020 год из трех залов используется только один: в хранилище находится более 900 тыс. семян.

В декабре заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова заявила «Известиям», что на антарктической станции «Восток» весной 2023 года планируют собрать первый урожай арбузов.