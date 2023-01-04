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Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89

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Количество военнослужащих Вооруженных сил России, погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до 89. Об этом в среду, 4 января, сообщает Минобороны РФ.

Как рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.

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Также отмечается, что сразу после трагедии были приняты все возможные меры по спасению пострадавших и оказанию им необходимой помощи.

Кроме того, комиссия расследует все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной трагедии стало использование военнослужащими мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения врага.

В ведомстве добавили, что российские военные ликвидировали четыре установки HIMARS в районе Дружковки, столько же боевых машин РСЗО RM-70 «Вампир», порядка 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей и свыше 200 украинских и иностранных боевиков.

Ранее, 2 января, Минобороны сообщало о гибели 63 российских военных в Макеевке. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ. При этом российскими средствами ПВО два реактивных снаряда были сбиты.

3 января в Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке российских военных. Траурное мероприятие прошло на площади Славы. После церковной службы собравшиеся почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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