В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ

В Самаре во вторник, 3 января, прошел митинг в память о погибших в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) российских военных.

Траурное мероприятие прошло на площади Славы. После церковной службы собравшиеся почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Траурные мероприятия в память о жертвах обстрела в Макеевке прошли также в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Днем ранее Минобороны России сообщило об ударе со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке. В результате 63 российских военнослужащих погибли. В Минобороны подчеркнули, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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