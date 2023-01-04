Двое детей и взрослый погибли в результате пожара в Оренбурге

В Оренбурге в результате пожара в многоэтажке погибли мужчина и двое детей. Об этом 4 января сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании квартиры пятиэтажного жилого дома на улице Самолетной областного центра поступило в 00:34 по местному времени (22:34 по мск). По прибытию на место пожарные обнаружили, что из квартиры на втором этаже идет дым.

Попасть, тем не менее, в помещение удалось не сразу — металлическая дверь была закрыта изнутри. Спасатели воспользовались лестницей, чтобы попасть в квартиру.



«Внутри они обнаружили мужчину без признаков жизни. Спустя несколько минут найдено тело погибшего ребенка, еще через минуту найден второй погибший несовершеннолетний (оба — мальчики, предположительно дошкольного возраста)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Пожарные локализовали возгорание. Через некоторое время огонь был ликвидирован на площади 3 кв. м.

Также в ведомстве отметили, что жильцы соседних квартир были эвакуированы. Всего из задымленного помещения выведены девять человек. Кроме того, двое жильцов были спасены пожарными.

В тушении пожара и спасении людей задействованы 16 сотрудников регионального МЧС и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 2 января, на Балтийской улице Санкт-Петербурга разгорелся пожар, в результате чего погибли два человека и еще четыре пострадали. По информации «Известий», возгорание произошло в двухкомнатной квартире в доме 25.