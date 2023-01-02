Два человека погибли в результате пожара на западе Санкт-Петербурга
На Балтийской улице Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате чего погибли два человека и еще четыре пострадали. Об этом стало известно в понедельник, 2 января.
По нашей информации, возгорание произошло в двухкомнатной квартире в доме 25. Площадь пожара составила 35 кв. м. Огонь ликвидировали за 48 минут.
Ранее, 1 января, в доме-памятнике на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга произошло возгорание в восьмикомнатной коммунальной квартире. В результате инцидента жильцов дома эвакуировали. В 22:15 пожар был ликвидирован.