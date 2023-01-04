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Экс-голкипер Гашек обвинил НХЛ в поддержке России

Гашек обвинил НХЛ в поддержке России из-за отсутствия реакции на фото Овечкина с Путиным
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Фото: Global Look Press/Alexander Chernykh
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддерживает Россию и ее политику, так как не заставила нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина удалить фото с президентом России Владимиром Путиным из социальных сетей. Об этом 1 января заявил двукратный обладатель хоккейного Кубка Стэнли, чешский экс-голкипер Доминик Гашек.

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«Не удалять фотографию — это свободное решение Овечкина. Мы ни в коем случае не должны принуждать его делать что-то, что противоречит его убеждениям. Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников», — приводит слова Гашека Sport.sk.

При этом он указал, что НХЛ этого не делает, а поддерживает Россию.

Кроме того, Гашек рассказал о реакции НХЛ на его письмо с призывом к лиге приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине.

«Единого официального ответа от НХЛ (на письмо) у меня нет, и, честно говоря, я его даже не ожидал. Я предполагал, что НХЛ зароет голову в песок. Однако для меня в данный момент важно, чтобы НХЛ знала мое мнение и чтобы мое письмо или хотя бы «выводы» из него прочитали миллионы людей по всему миру. Я верю, что болельщики и спонсоры постепенно окажут такое давление на НХЛ, что она изменит свое отношение. Однако это не значит, что лиге не придется заплатить за причиненный ущерб», — добавил экс-хоккеист.

Между тем, 2 января, Гашек призвал Международный олимпийский комитет (МОК) четко рассказать о причинах отстранения российских спортсменов. По его словам, МОК должен помогать спортсменам из РФ в любой проблеме.

При этом 21 декабря Гашек опубликовал открытое письмо НХЛ, WTA и ATP, в котором призвал отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.

28 декабря министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что драматических событий, на которые были направлены антироссийские санкции в сфере спорта, не произошло. По его словам, РФ в значительной степени использовала эти новые возможности.

До этого, 5 декабря, МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов. Согласно принятому 28 февраля решению комитета, международным спортивным федерациям рекомендуется не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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