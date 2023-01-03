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Лоза назвал неправильным запрет артистам петь под фонограмму

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Музыкант Юрий Лоза заявил, что России не следует брать пример с Киргизии, где запретили артистам петь под фонограмму. Свою позицию по этому поводу он объяснил в беседе с «Газетой.Ru» 3 января.

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Лоза назвал такой подход неправильным, так как некоторые съемки, в которых участвует множество артистов, невозможно вести вживую.

«Невозможно настроить аппаратуру под каждого из них, если они поют по одной песне. Какой-то концерт типа «Дискотека 80-х», когда артисты в бешеном темпе сменяют друг друга, и теоретически нельзя петь живьем. По крайней мере, минус еще как-то можно попробовать отстроить, но живую работу — невозможно», — пояснил Лоза.

Кроме того, по мнению музыканта, в случае введения такого запрета его с легкостью можно было бы обойти, исключив из афиши слово «петь». Тогда наказать артиста будет невозможно, уверен Лоза.

«Наказать может только зритель, если перестанет ходить на такие концерты. Если артисту перестанут платить какие-то структуры за такую работу. Если это будет оговариваться в самом начале при заключении контракта. Только так можно бороться. А на законодательном уровне как?» — отметил он.

Лоза также заявил, что бороться с фонограммой можно только при помощи зрителей, которые должны начать бойкотировать концерты фальшивых артистов. Сейчас же, по его словам, большинству даже неинтересно, поет артист под фонограмму или без нее.

«В интернете полно доказательств того, что артисты не поют. Вот есть ролик, где двое наших комедиантов отобрали на каком-то мероприятии микрофон у Бузовой, а голос продолжил звучать. Постояли, посмеялись и пошли дальше. Вот когда к этому будут относиться не как к доброй шутке, а зритель поймет, что его обманывают, тогда всё», — заключил музыкант.

С 1 января 2023 года в Киргизии вступил в силу запрет артистам петь под фонограмму. Соответствующий указ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов.

В конце ноября Лоза скептически оценил шансы петербургской музыкальной группы Little Big обрести популярность у американских слушателей. По его мнению, музыкальный коллектив вряд ли сможет раскрутиться за рубежом без известных продюсеров и больших бюджетов.

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