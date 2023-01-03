Олимпийский чемпион по боксу арестован за смертельное ДТП на Кубе

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе, олимпийский чемпион 2004 года кубинец Юриоркис Гамбоа арестован за ДТП со смертельным исходом. Об этом 2 января сообщает портал Boxing Scene.

Гамбоа в ночь на 31 декабря в городе Сантьяго-де-Куба насмерть сбил пешехода на неосвещенном участке дороги.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что спортсмен был трезв, а произошедшее — несчастный случай.

«[Юридические] шаги уже предпринимаются, чтобы помочь Гамбоа, хотя еще предстоит выяснить много деталей. Мы хотим прояснить, что Гамбоа не находился под воздействием алкоголя или каких-либо других запрещенных веществ», — сообщил собеседник Boxing Scene.

Последний бой 41-летний Гамбоа провел в апреле 2022 года против мексиканца Исаака Круса. Кубинца нокаутировали.

В декабре конголезского боксера Элби Билиндо, также известного как Билиндо Эсеко, во время пробежки насмерть сбил автомобиль.