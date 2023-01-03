Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии завершилась церемония прощания с Пеле
Общество
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
Мир
Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ
Авто
Первые «Москвичи» появились у российских дилеров
Мир
Сербия сообщила об отзыве десятой страной признания Косово
Общество
Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ

Олимпийский чемпион по боксу арестован за смертельное ДТП на Кубе

0
Фото: Global Look Press/imago images.de/JOEL MARKLUND
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе, олимпийский чемпион 2004 года кубинец Юриоркис Гамбоа арестован за ДТП со смертельным исходом. Об этом 2 января сообщает портал Boxing Scene.

Берегись пешехода: зачем подростки бросаются под колеса автомобилей
Юные россияне рискуют жизнью из-за соцсетей

Гамбоа в ночь на 31 декабря в городе Сантьяго-де-Куба насмерть сбил пешехода на неосвещенном участке дороги.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что спортсмен был трезв, а произошедшее — несчастный случай.

«[Юридические] шаги уже предпринимаются, чтобы помочь Гамбоа, хотя еще предстоит выяснить много деталей. Мы хотим прояснить, что Гамбоа не находился под воздействием алкоголя или каких-либо других запрещенных веществ», — сообщил собеседник Boxing Scene.

Последний бой 41-летний Гамбоа провел в апреле 2022 года против мексиканца Исаака Круса. Кубинца нокаутировали.

В декабре конголезского боксера Элби Билиндо, также известного как Билиндо Эсеко, во время пробежки насмерть сбил автомобиль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023