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Боксера Элби Билиндо насмерть сбила машина во время тренировки

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Фото: Global Look Press/imago images/Donwilson Odhiambo
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Конголезского боксера-чемпиона Элби Билиндо, также известного как Билиндо Эсеко, во время пробежки насмерть сбил автомобиль. Как пишет 20 декабря Express.co, инцидент произошел во время подготовки Билиндо к бою, который должен был пройти в городе Киншаса в Демократической Республике Конго.

ЧП произошло утром в понедельник, 19 декабря: 27-летний спортсмен вышел на пробежку в рамках подготовки к бою против Бенуа Макангила, который должен был состояться в четверг. Сообщается, что водитель, совершивший смертельный наезд, был пьян.

Всемирная боксерская организация (UBO) выразила соболезнования родным боксера.

«Покойся с миром, Билиндо Эсеко!» — говорится в сообщении UBO в Twitter.

Эсеко начал спортивную карьеру в 2013 году. На его счету 14 боев, 11 из них победных (три — нокаутом), три закончились для него поражением. Билиндо носил звание чемпиона Африки в легком весе, а также завоевал титулы UBO в Центральной Африке.

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