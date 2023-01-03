СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозроение командующему дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом (ЧМ) Игорю Осипову. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской службы безопасности во вторник, 3 января.

«Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиации ВКС РФ и бывшему командующему Черноморским флотом ВМС РФ предъявлено подозрение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

Накануне СБУ предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной в финансировании военных группировок «страны-агрессора». Указывалось, что в настоящее время спецслужба решает вопрос об объявлении финансиста в международный розыск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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