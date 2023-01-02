СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной в финансировании военных группировок «страны-агрессора». Об этом 2 января говорится в Telegram-канале спецслужбы.

«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Набиуллиной заочно предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия»).

В настоящее время спецслужба решает вопрос об объявлении финансиста в международный розыск.

В декабре украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы депутата Госдумы Дениса Майданова. Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность страны. В СБУ тогда отметили, что службе удалось собрать «неопровержимые доказательства вины» Майданова.

Ранее, еще в марте, украинский суд выдал ордер на заочный арест российского певца Олега Газманова. Уточнялось, что прокуратура намерена объявить артиста в международный розыск.