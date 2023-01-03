Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек, среди которых двое детей погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в 3 января в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла на 217-м км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан вблизи села Поспелиха. По данным МВД, мужчина 1978 года рождения,​ управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300.

В результате ДТП погиб сам водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: женщина 1986 года рождения и двое несовершеннолетних детей — 2009 и 2011 годов рождения.

Водитель иномарки и двое его пассажиров были госпитализированы. Позднее пострадавший водитель скончался.

Также 3 января крупное ДТП произошло в Московской области. Машина такси врезалась в электричку, есть погибшие.