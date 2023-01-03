Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

В праздничные дни активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб. О таком виде мошенничества рассказал журналистам во вторник, 3 января, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в праздничные дни в столице не планируется проведение каких-либо обходов или проверок со стороны коммунальных служб, поэтому москвичам следует проявить бдительность и не пускать в квартиру людей, представляющихся сотрудниками таких служб.

«Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», — отметил заммэра.

По его словам, злоумышленники, приходя в квартиры москвичей под видом сотрудников сферы ЖКХ, в качестве жертв выбирают чаще всего пожилых людей, предлагая им различные «услуги».

«Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности», — предупредил Бирюков.

Он подчеркнул, что информация о всех проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

«Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это — мошенники», — подытожил он.

До этого, 29 декабря, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова предупредила россиян о новом виде мошенничества. Эксперт рассказала, что мошенники могут использовать тему частичной мобилизации и предлагать отсрочку через дополнительную оплату за коммунальные услуги. Потенциальными жертвами являются недостаточно информированные молодые люди. Помимо этого, злоумышленники могут прикрываться ложными намерениями поддержать военных через фальшивые реквизиты, которые можно разместить на квитанциях.