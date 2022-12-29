Адвокат предупредила о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова предупредила россиян о новом виде мошенничества.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 29 декабря, эксперт рассказала, что мошенники могут использовать тему частичной мобилизации и предлагать отсрочку через дополнительную оплату за коммунальные услуги. Потенциальными жертвами являются молодые, недостаточно информированные молодые люди.

Помимо этого злоумышленники могут прикрываться ложными намерениями поддержать военных через фальшивые реквизиты, которые можно разместить на квитанциях.

По словам Власовой, среди других популярных тем, к которым прибегают злоумышленники, по-прежнему остается коронавирус. При помощи рассылок мошенники сообщают жертвам о долгах прошлых лет, создают убедительные обращения и рекомендуют не откладывать погашение долгов. Наиболее уязвимой группой населения являются пенсионеры.

Адвокат посоветовала внимательно изучать соглашения, которые пользователи подписывают в Сети. По ее словам, часто пользователь не вникает в нюансы политики конфиденциальности и соглашается с правилами, проставляя галочки согласия, после чего скачивает ПО. Многие не подозревают, что предоставили согласие на «слив» данных — номера телефона, карточки и так далее.

Подобный метод мошенничества используется в различных сферах. Эксперт добавила, что платежки за ЖКУ предстают не менее редким механизмом обмана.

Так, злоумышленники вписывают QR-коды в поддельные квитанции, где нередко указан лицевой счет, адрес и инициалы плательщика. Между тем счет, на который должны поступить деньги, скорее конфиденциальный, без четких данных о том, куда и кому осуществляется перевод средств. Мошенники могут получить не только средства, но также доступ к личным данным плательщика.

Власова подчеркнула, что в квитанции насторожить должны ошибочные данные плательщика, неточные сведения о площади жилья, отсутствие индивидуального кода, на который осуществляется платеж, указанные неверные реквизиты получателя — банковские реквизиты представляющей коммунальные услуги компании.

27 декабря заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о самых популярных видах телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году. По его словам, это обман при реализации ушедших из России брендов одежды, электроники и мебели, мошеннические схемы, связанные с частичной мобилизацией, мошенничество в праздничные дни. Эксперт отметил, что традиционное телефонное мошенничество является старым проверенным способом обмана. Это могут быть звонки «из банков», «полиции» и так далее.

23 декабря Соловьев предупредил россиян о телефонном мошенничестве с переводом денег на Украину. Теперь они звонят россиянам и представляются полицейскими, после чего предупреждают о якобы денежном переводе от их лица на Украину. Также они поясняют, что осуществление таких переводов является «финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену», отмечает телеканал «360».

Юрист призвал сразу прерывать вызов, если абонент представился сотрудником полиции.

20 декабря глава департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что даже самые информированные граждане России не способны полностью защититься от мошенников. В свои схемы злоумышленники включают новые способы и бытовые ситуации, чтобы застать потенциальных жертв в самом уязвимом положении. Эксперт предупредил, что вопросы злоумышленников часто не вызывают подозрений, люди просто не успевают ничего заподозрить в нестандартной ситуации, пишет REGNUM.

Например, мошенники могут позвонить человеку, который 10–15 минут назад получил банковскую карту, чтобы убедить его активировать ее, пишет НСН.

Как напоминает сайт kp.ru, чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит паниковать, какую бы шокирующую информацию ни сообщал собеседник по телефону. Следует повесить трубку и обдумать ситуацию, позвонить в банк или родственнику, который якобы попал в беду. Если звонит человек и представляется сотрудником правоохранительных органов, следует уточнять максимум информации: ФИО, звание, должность, в каком отделении работает, где оно находится, а затем просить официальную повестку и вешать трубку. Также стоит проверить по Сети, существует ли в реальности названный отдел. Также эксперты призывают никому и никогда не сообщать полные данные свои и родных, не называть числовые коды из СМС.

Всю информацию следует проверять через горячую линию — такие есть и у банков, и у полиции, и у других структур, от чьего имени действуют аферисты.

В мае прошлого года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что москвичам следует соблюдать бдительность на фоне случаев мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб. Он пояснил, что коммунальщики не приходят без предупреждения, за исключением случаев возникновения аварийной ситуации.