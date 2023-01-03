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В Нью-Йорке 18 человек пострадали в результате ДТП возле ресторана

В Нью-Йорке 18 человек пострадали после того, как внедорожник врезался в ресторан
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Фото: PIX11
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По меньшей мере 18 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль врезался в ресторан в районе Инвуд в Нью-Йорке. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил местный телеканал PIX11.

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По информации полиции города, инцидент произошел около 21:00 по местному времени. По предварительной версии, инцидент произошел после того, как автомобиль Audi столкнулся с внедорожником Toyota RAV-4, который от удара вылетел на тротуар и влетел в местный ресторан Inwood Bar and Grill.

Водитель Audi скрылся с места происшествия.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Нью-Йорка. Их жизням ничего не угрожает.

Сейчас выясняются причины и подробности произошедшего.

Ранее, 1 января, женщина чуть не въехала в ворота штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Отмечается, что одна группа правоохранителей пыталась заговорить с ней через закрытое стекло, другая группа организовала оперативное оцепление.

Позже на место инцидента подъехала машина скорой помощи. Медики положили женщину на носилки и увезли в больницу. По информации местной полиции, у нее был психический приступ.

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