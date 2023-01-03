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ДТП с последующим возгоранием произошло в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ленинградской области легковой автомобиль KIA съехал в кювет, после чего загорелся. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

ДТП произошло на трассе Е-105 в районе поселка Приладожский. Отмечается, что водитель не справился с управлением.

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«Спасатели отключили АКБ (аккумулятор — Ред.) автомобиля, а пожарные 127 ПЧ Леноблпожспаса ликвидировали возгорание. Водитель автомобиля не пострадал», — говорится в публикации на странице аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в этот день стало известно, что шесть человек пострадали в результате аварии в Санкт-Петербурге. Каршеринговый автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda. По предварительной информации, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

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