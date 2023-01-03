ДТП с последующим возгоранием произошло в Ленинградской области
В Ленинградской области легковой автомобиль KIA съехал в кювет, после чего загорелся. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.
ДТП произошло на трассе Е-105 в районе поселка Приладожский. Отмечается, что водитель не справился с управлением.
«Спасатели отключили АКБ (аккумулятор — Ред.) автомобиля, а пожарные 127 ПЧ Леноблпожспаса ликвидировали возгорание. Водитель автомобиля не пострадал», — говорится в публикации на странице аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте».
Ранее в этот день стало известно, что шесть человек пострадали в результате аварии в Санкт-Петербурге. Каршеринговый автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda. По предварительной информации, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.