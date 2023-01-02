Шесть человек пострадали в ДТП с участием каршерингового автомобиля в Петербурге

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием каршерингового автомобиля на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 2 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Каршеринговый автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто марки Skoda.

Пострадали шесть человек, из которых 81-летняя женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести госпитализированы 23-летний молодой человек, две женщины 51 и 54 лет. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

По предварительной информации, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

Днем ранее, 1 января, в Ленинградской области произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Ребенок погиб.