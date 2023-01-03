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В МИД России предупредили о блокировке военных угроз со стороны Японии

Замглавы МИД РФ: Москва будет блокировать военные угрозы со стороны Токио
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия будет готова принять ответные адекватные меры на любые военные угрозы со стороны Японии в случае необходимости. Об этом в понедельник, 3 января, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

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Дипломат обратил внимание на то, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды в настоящий момент ускоренно проводит милитаризацию страны, уходя от прежде декларировавшегося курса на мирное развитие.

«Среди конкретных шагов ― проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов», ― отметил Руденко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что подобные действия ― серьезный вызов для безопасности не только Москвы, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», ― добавил Руденко.

Ранее, 22 декабря, в МИД России обратили внимание на обновленные доктрины по безопасности и обороне Японии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти документы явно свидетельствуют о том, что Токио встал на путь наращивания военной силы, в том числе путем усиления собственного ударного потенциала.

В МИД РФ подчеркнули, что такие планы Японии «плотно встраиваются в геополитические игры Соединенных Штатов [Америки]».

16 декабря агентство Reuters сообщило, что новая стратегия национальной безопасности Японии ― крупнейшее для страны со времен Второй мировой войны. По плану, Япония должна направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд в течение ближайших пяти лет.

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