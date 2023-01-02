Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над морем
Мир
В Иране приговорили к казни еще одного участника беспорядков
Мир
Высший военный орган НАТО анонсировал встречу по Украине
Мир
Сотрудника Иностранного легиона Украины обвинили в кражах лекарств и пожертвований
Мир
В США предсказали коллапс Запада после поражения на Украине
Мир
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин
Мир
Премьер Польши назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в здании полиции
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка в Кировске арестовали на два месяца
Туризм
В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора
Мир
Премьер Польши напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры
Мир
Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии
Сюжет:

Сотрудника Иностранного легиона Украины обвинили в кражах лекарств и пожертвований

Daily Mail сообщила об обвинении сотрудника Иностранного легиона Украины в многомиллионных кражах
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн, и хищению пожертвований. Об этом 2 января сообщило издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона для украинского командования.

Служить бы рад: полякам захотели разрешить официально вступать в ВСУ
В сейм страны поступил законопроект, который может узаконить зачисление в армию другой страны

Речь идет о 30-летней уроженке Венгрии Эмеше Файк, ранее подозреваемую в мошенничестве в других странах.

«Файк обвиняется в том, что она причастна к исчезновению партии медикаментов на сумму $2,5 млн... и выкачиванием пожертвований», — говорится в публикации.

Как уточняется, в октябре на склад в Киеве прибыла партия медикаментов, но на фронт ее не доставили. Подозреваемая тогда заявила, что не знает о них, но ответственный за доставку лекарств Бэн Лэки подтвердил, что женщина присутствовала при отгрузке.

Из доклада также следует, что Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. У легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались.

Кроме того, она манипулировала военнослужащими, заявляя, что обнародует компрометирующую информацию об Иностранном легионе.

Файк заявила, что не видела никаких доказательств, подтверждающих обвинения против нее, назвав их «клеветнической кампанией».

Служба безопасности Украины проводит свое расследование.

Ранее женщина сбежала из Австралии после обвинений в своей адрес в мошенничестве. Также она покинула Португалию, после того, как якобы ограбила своего арендодателя и бойфренда.

Иностранный легион Украины был создан президентом Украины Владимиром Зеленским через три дня после начала российской спецоперации.

В августе стало известно о раскрытой краже $580 тыс. в минобороны Украины в результате заключения контракта с Турцией. Отмечается, что среди подозреваемых был и действующий адвокат украинского военного ведомства.

Тогда же полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие не получают жалования и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за воровства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023