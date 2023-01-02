Сотрудника Иностранного легиона Украины обвинили в кражах лекарств и пожертвований

Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн, и хищению пожертвований. Об этом 2 января сообщило издание Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона для украинского командования.

Речь идет о 30-летней уроженке Венгрии Эмеше Файк, ранее подозреваемую в мошенничестве в других странах.

«Файк обвиняется в том, что она причастна к исчезновению партии медикаментов на сумму $2,5 млн... и выкачиванием пожертвований», — говорится в публикации.

Как уточняется, в октябре на склад в Киеве прибыла партия медикаментов, но на фронт ее не доставили. Подозреваемая тогда заявила, что не знает о них, но ответственный за доставку лекарств Бэн Лэки подтвердил, что женщина присутствовала при отгрузке.

Из доклада также следует, что Файк также конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. У легиона были две организации для сбора пожертвований, которые были созданы при участии директора по коммуникациям и полностью ей контролировались.

Кроме того, она манипулировала военнослужащими, заявляя, что обнародует компрометирующую информацию об Иностранном легионе.

Файк заявила, что не видела никаких доказательств, подтверждающих обвинения против нее, назвав их «клеветнической кампанией».

Служба безопасности Украины проводит свое расследование.

Ранее женщина сбежала из Австралии после обвинений в своей адрес в мошенничестве. Также она покинула Португалию, после того, как якобы ограбила своего арендодателя и бойфренда.

Иностранный легион Украины был создан президентом Украины Владимиром Зеленским через три дня после начала российской спецоперации.

В августе стало известно о раскрытой краже $580 тыс. в минобороны Украины в результате заключения контракта с Турцией. Отмечается, что среди подозреваемых был и действующий адвокат украинского военного ведомства.

Тогда же полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие не получают жалования и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за воровства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».