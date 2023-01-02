Экс-теннисистке Навратиловой снова диагностировали рак

У 18-кратной победительницы турниров Большого шлема экс-теннистистки Мартины Навратиловой диагностирован рак горла и рак груди. Об этом 2 января сообщил сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Этот двойной удар серьезен, но всё еще поправим», — говорится в заявлении 66-летней спортсменки.

Она заявила, что надеется на благоприятный исход лечения и подчеркнула, что готова «бороться изо всех сил».

После обнаружения у нее увеличенного лимфатического узла на шее в ноябре, пациента прошла обследование. Именно тогда врачи обнаружили рак горла первой стадии, а затем выявили и рак молочной железы первой стадии.

Впервые рак груди у спортсменки диагностировали в 2010 году. Навратилова, по ее словам, плакала «около 15 секунд», а затем спросила своего врача: «Хорошо, что нам делать? Какой следующий шаг?» Ремиссия была зафиксирована через шесть месяцев.

Навратилова родилась в Чехословакии, но с 1975 года представляла на соревнованиях США. Помимо 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в ее активе 31 титул в парном разряде на турнирах этой категории, а также в 10 - в миксте.