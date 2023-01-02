Иран пообещал привлечь власти США к ответственности за убийство Сулеймани

Иран привлечет власти США к ответственности за нападение и убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, произошедшие в январе 2020 года. Об этом говорится 2 января в заявлении на сайте иранского МИДа.

Уточняется, что Тегеран расценивает произошедшее как акт терроризма.

«Под ложными предлогами и заявлениями, в том числе прикрываясь борьбой с терроризмом, правительство США, что является преступлением и грубым нарушением догматов и принципов международного права, спланировало и осуществило террористическую атаку на одного из наших высокопоставленных чиновников на территории третьей страны, когда он находился в Ираке по официальному заданию», — отметили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Американский режим несет международную ответственность за преступление, исходя из правовых и международных стандартов, говорится в сообщении.

После убийства генерала в стране учредили Специальный комитет по юридическим и международным последствиям дела об убийстве Сулеймани. Комитет в том числе поднимает вопрос на внутреннем, двустороннем, региональном и международном уровнях, подчеркнули в МИД Ирана.

В январе Twitter навсегда заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации ролика с угрозой убить экс-президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани. В том твите Хаменеи также заявил о неизбежности «мести» официальным лицам США.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал подразделением, организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

В Иране неоднократно призывали привлечь США и Израиль к ответственности. В стране Сулеймани считался национальным героем.