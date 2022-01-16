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Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу

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Twitter навсегда заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации анимационного ролика с угрозой убить экс-президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом стало известно в субботу, 15 января.

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«Twitter навсегда заблокировал один из аккаунтов иранского верховного лидера Хаменеи, по всей видимости, за публикацию анимационного ролика, в котором изображается ликвидация Дональда Трампа», — сообщило агентство Iran International.

В том твите Хаменеи также заявил о неизбежности «мести» официальным лицам США. Это уже не первый аккаунт верховного лидера Ирана, который блокируют в социальных сетях из-за подобных угроз.

Известный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

5 октября 2021 года авиадиспетчеры в Нью-Йорке получили аудиозапись с угрозой проведения теракта с целью отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани.

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