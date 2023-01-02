Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара

Для США самой сильной военной угрозой является нанесение электромагнитного (ЭМИ) удара. Об этом 1 января рассказал офицер США Кристиан Орр в статье для издания 19FortyFive.

«Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает по этому поводу», — заявил он.

По его словам, ЭМИ-удар возникает в результате применения термоядерного оружия в атмосфере. Для человека электромагнитный импульс безвреден, но он поражает все электронные приборы, которые находятся в радиусе действия.

«Всё, от вашего iPhone, ноутбука и электронных систем впрыска топлива в вашем автомобиле после карбюраторной эпохи до ваших систем отопления и кондиционирования воздуха полностью поджарится. Современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать», — описал ситуацию Орр.

Эксперт отметил, что Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможность нанесения ЭМИ-ударов в рамках своих военных планов, сообщила «Газета.Ru».

22 декабря газета New York Post написала, что новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» практически готовы к развертыванию в России. Одна ракета может поражать 15 целей. Также она может нести гиперзвуковые заряды. Кроме того, ее сложно засечь с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания прошли успешно.