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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелась кальянная

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Фото: скриншот видео
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Кальянная, которая находится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, загорелась 2 января.

Пожар произошел на последнем этаже здания, расположенного у пересечения проспекта с Малой Морской улицей.

На место происшествия прибыли две бригады пожарных на двух единицах техники. Информация о пострадавших не поступала.

Также в этот день стало известно, что два человека погибли в результате пожара на Балтийской улице Санкт-Петербурга. Еще четверо пострадали. Площадь пожара составила 35 кв. м.

Ранее, 1 января, в доме-памятнике на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга произошло возгорание в восьмикомнатной коммунальной квартире. В результате инцидента жильцов дома эвакуировали. В 22:15 пожар был ликвидирован.

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