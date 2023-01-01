Коммунальная квартира в доме-памятнике загорелась в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга пожарные ликвидируют возгорание в восьмикомнатной коммунальной квартире, которая расположена в доме-памятнике. Об этом 1 января рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«1 января в 19:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, Вознесенский проспект, д. 18. В 8-комнатной коммунальной квартире происходит горение обстановки. Площадь пожара уточняется. Проводится эвакуация людей», — указано в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ликвидации пожара участвуют 27 человек и пять единиц техники.

Дом был построен в 1905–1907 годах как доходный дом купца Е. М. Орлова. В июле 2009 года здание поставили на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

Ранее в этот день экстренные службы ликвидировали пожар в столичном ресторане «Тарас Бульба». Пожар в ресторане вспыхнул ранее в этот день. Как сообщили в МЧС, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания, затем огонь перекинулся на второй этаж, охватив 200 кв. м. Позже пожарные ликвидировали открытое горение, из-за возгорания часть конструкций обрушилась.