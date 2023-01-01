В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
В иракской столице Багдад по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр в воскресенье, 1 января.
Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз, передает агентство INA. Летальных исходов не зафиксировано.
По словам Сейф аль-Бадра, ведомство вскоре предоставит окончательную статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.
В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь два человека погибли и семеро пострадали. Пожары возникали в мусорных баках, возгорания были и на живых изгородях.