Почти 200 человек пострадали в Италии из-за фейерверков
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. Об этом 1 января со ссылкой на МВД страны сообщила газета Repubblica.
48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.
Как отметили власти, число потерпевших выросло по сравнению с 1 января 2022 года на 30%, тогда ранения от петард получили 124 человека.
В частности, в Риме из-за огня, вызванного петардами, сгорели 59 автомобилей, находившихся на парковке. Пострадали несколько человек, пытавшихся отогнать машины.
Самыми частыми травмами из-за использования пиротехники стали ранения пальцев, рук и глаз. Так, в Таранто 10-летнему ребенку пришлось ампутировать руку из-за травмы. 80-летний итальянец госпитализирован в Лечче из-за кровотечения, вызванного фейерверком. В Неаполе ранены 16 человек, пятеро из них несовершеннолетние.
Как сообщалось ранее в воскресенье, в Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь два человека погибли и семеро пострадали. Пожары возникали в мусорных баках, возгорания возникали и на живых изгородях.
Также из-за фейерверков сгорели 12 машин.