Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы 1 января произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
По информации «Известий», два автомобиля — Volkswagen и Lada — столкнулись на Большой Якиманке. Как видно на кадрах, у одного из автомобилей полностью разбит капот.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.
Ранее, 30 декабря, два человека погибли в результате ДТП в Московской области. Происшествие случилось на трассе Храброво – Парашино, столкнулись три автомобиля: «УАЗ», Suzuki Vitara и Lexus. В результате аварии погибли мужчина и женщина. Еще одна девушка доставлена в больницу с переломом ноги.