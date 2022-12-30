Два человека погибли в результате ДТП в Московской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил источник «Известий».

На трассе Храброво – Парашино столкнулись три автомобиля: «УАЗ», Suzuki Vitara и Lexus. В результате аварии погибли мужчина и женщина. Еще одна девушка доставлена в больницу с переломом ноги.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Накануне в результате двух ДТП в Самарской области погибли девять человек.