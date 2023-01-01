Нетрезвый пациент напал на медбрата в машине скорой помощи в Саратове
В Саратове нетрезвый пациент нанес травмы медбрату во время транспортировки в машине скорой помощи. Об этом 1 января сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
«В процессе транспортировки пьяного пациента с улицы Политехническая в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 последний устроил дебош в машине скорой помощи. В результате повреждение получил медбрат М. Ю. 46 лет», — написал Костин в Telegram.
Пострадавшему был поставлен диагноз «поверхностная резаная рана правой кисти», его состояние оценивается как удовлетворительное. После происшествия медбрат продолжил работу в составе бригады.
Как добавили в региональном ГУ МВД, нападение произошло возле киоска на Московском шоссе, куда бригада приехала на вызов.
«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, гражданин 1983 года рождения в настоящее время доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — добавили правоохранители.
Ранее, 25 декабря, пьяный мужчина избил прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи в Невском районе Санкт-Петербурга. После оказания медицинской помощи пациента доставили в полицию. Состояние фельдшера было оценено как удовлетворительное.