Корреспондент «Известий» показал встречу Нового года на передовой

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские военные встретили Новый год на угледарском направлении в нескольких метрах от передовой.

На праздничном столе у бойцов — лапша быстрого приготовления и конфеты, которые приходится открывать армейским ножом. Окопы украшают небольшие гирлянды, напоминающие о празднике.

«Будем встречать Новый год на передовой. Думаю, будет салют, но не такой обычный, как у гражданских. А особо праздновать здесь же никто не будет. Не то время», — рассказал боец с позывным Север.

Алкоголь на Новый год строго запрещен. Военный отметил, что даже если опьянеет один человек, всё его соединение окажется под угрозой.

Салют, о котором рассказал боец, начинается ближе к полуночи. Военнослужащие начинают вести огонь из всех видов стрелкового оружия и даже подключают артиллерию.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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