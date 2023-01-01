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Газзаев призвал спортсменов к усиленным тренировкам в условиях изоляции

Газзаев заявил, что в условиях изоляции российским спортсменам необходимо усиленно тренироваться
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В условиях изоляции российского спорта спортсменам надо продолжать усиленные тренировки. Об этом 1 января в беседе с «Известиями» заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

По его мнению, нельзя опускать руки в сложившейся ситуации с санкциями.

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«Нам ни в коем случае нельзя опускать руки, а наоборот, еще усерднее тренироваться, достигать больших результатов. Я считаю, что наши спортсмены должны готовиться рано или поздно изоляция закончится, поэтому я считаю, что в этом плане мы должны уже войти значит, с достаточно подготовленными», — отметил он.

Он выразил сожаление, что спорт стал инструментом давления Запада на международные спортивные организации.

Газзаев подчеркнул, что в России делается всё, чтобы проводить национальные первенства на самом высоком уровне.

Говоря о недопуске россиян на большинство турниров, Газзаев отметил, что сборная России по футболу, по его мнению, сыграла бы на чемпионате мира в Катаре намного лучше Польши, которая незаслуженно туда попала.

«Я абсолютно уверен, что она выступила бы намного лучше, чем национальная сборная Польши, которая оставила удручающее впечатление. А почему? Потому, что незаслуженно попала на чемпионат мира», — продолжил он.

Газзаев также отметил, что вопрос перехода России в азиатскую премьер-лигу активно обсуждается, так как быть изолированным никто не хочет.

«Я считаю, что преждевременно говорить об этом, и объясню почему. Потому что наш футбол был отстранен всего лишь на один год от ФИФА и УЕФА, то есть от европейского футбола. Поэтому в конце национального первенства оно, которое наше, которое заканчивается в мае месяце, значит, будут решаться дальнейшая судьба нашей сборной. Поэтому нам надо взять паузу, а потом уже принимать решение», — предложил он.

Экс-тренер российской сборной добавил, что надо развивать футбол на детском уровне, вовлекать в работу регионы.

Ранее, 28 декабря, министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» указал, что драматических событий, на которые были направлены антироссийские санкции в сфере спорта, не произошло. Он также отметил, что страна активно взаимодействует с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Международный Олимпийский Комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В тот же день УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В начале декабря санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов МОК оставил в силе.

Однако, для ряда видов спорта было сделано исключение. Так, МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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