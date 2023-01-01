Реклама
Прямой эфир
Мир
В США высмеяли Байдена за его сообщение о планах на 2023 год
Мир
Израиль обсуждал с Украиной поддержку в ООН в обмен на оружие
Мир
Взрыв прогремел в районе аэропорта в Кабуле
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Общество
Католики России проведут заупокойные службы по Бенедикту XVI
Общество
Рекордное потепление и сильный ветер придут в Москву 1 января
Мир
Ким Чен Ын обвинил США в создании аналога НАТО в Азии
Мир
Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за тумана
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Политика
Путин уличил Запад во лжи о мире и подготовке к агрессии
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы локализован

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в ресторане «Корчма Тарас Бульба» в центре Москвы локализован. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Отмечается, что в настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м, угрозы распространения на соседние здания нет.

За стеной дождя: почему сгорел торговый центр в Балашихе
Следователи выясняют причины пожара на строительном рынке в Подмосковье

«Со слов представителей объекта: людей внутри нет. Принятыми мерами в 10:56 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент «Известий» Михаил Емелин, из-за пожара в ресторане начали эвакуировать жителей соседнего дома.

«Вот так сейчас выглядит одна из самых центральных улиц в центре Москвы. Видимость практически нулевая. Вокруг сплошной дым. Дышать здесь практически невозможно. В данный момент наблюдается открытое горение на втором этаже здания», — рассказал он.

Пожар в ресторане в центре Москвы начался ранее в этот день. Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания. Отмечалось, что из-за горения началось обрушение конструкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023