Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы локализован

Пожар в ресторане «Корчма Тарас Бульба» в центре Москвы локализован. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Отмечается, что в настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м, угрозы распространения на соседние здания нет.

«Со слов представителей объекта: людей внутри нет. Принятыми мерами в 10:56 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент «Известий» Михаил Емелин, из-за пожара в ресторане начали эвакуировать жителей соседнего дома.

«Вот так сейчас выглядит одна из самых центральных улиц в центре Москвы. Видимость практически нулевая. Вокруг сплошной дым. Дышать здесь практически невозможно. В данный момент наблюдается открытое горение на втором этаже здания», — рассказал он.

Пожар в ресторане в центре Москвы начался ранее в этот день. Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания. Отмечалось, что из-за горения началось обрушение конструкций.