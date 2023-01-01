Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

В ресторане в центре Москвы в воскресенье, 1 января, начался пожар. По данным «Известий», ЧП произошло в заведении на 1-м Волконском переулке.

«Происходит открытое горение в отдельно стоящем трехэтажном административном здании на первом этаже», — сообщил в столичном главке МЧС.

Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находится на первом этаже, но огонь распространяется на второй и третий этажи.

Кроме того, отмечается, что людей в здании нет, но внутри находится газовый баллон.

На месте работают экстренные службы.

В настоящее время площадь пожара достигла 180 кв. м, началось обрушение конструкций.

29 декабря в центре Москвы на 3-й улице Ямского поля произошло возгорание в административном здании. Отмечалось, что пожар начался на кухне караоке-клуба. Позже стало известно, что 60 кв. м помещения выгорело. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.