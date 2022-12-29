Административное здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы на 3-й улице Ямского поля произошло возгорание в административном здании. Об этом стало известно в четверг, 29 декабря.
Согласно данным спасателей, которые прибыли на место пожара, задымление наблюдается на третьем этаже. По нашей информации, возгорание произошло на кухне караоке-клуба.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в результате пожара в районе Щукино на северо-западе Москвы погиб один человек. Площадь возгорания составила 10 кв.м. пожар удалось потушить за 20 минут.