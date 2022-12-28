В результате пожара на северо-западе Москвы погиб один человек

В результате пожара в районе Щукино на северо-западе Москвы погиб один человек. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

По нашей информации, возгорание произошло в многоэтажке на улице Авиационная. Площадь пожара составила 10 кв. м.

На месте происшествия работали пожарные, ликвидация возгорания заняла около 20 минут.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее этим же днем в Иркутске в результате пожара в частном деревянном доме погиб мужчина. Пожар удалось ликвидировать через полчаса.