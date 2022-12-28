Мужчина погиб в результате пожара в деревянном доме в Иркутске
В Иркутске в результате пожара в частном деревянном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар произошел в среду, 28 декабря, на улице 1-я Ворошиловская. К моменту прибытия спасателей из-под кровли деревянного дома шел дым, существовала угроза распространения огня.
Пожар удалось ликвидировать через полчаса. В ходе тушения на месте было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения, пишет ИА IrkutskMedia.
Площадь возгорания составила 30 кв. м. Предварительной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнем.
«Условием развития пожара стало его позднее обнаружение. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории», — добавили в спасательном ведомстве.
23 декабря в поселке Боково в Иркутске тоже произошел пожар в частном деревянном доме. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины, им оказался 52-летний хозяин жилья.