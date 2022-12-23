Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Иркутске
В Иркутске в результате пожара в частном деревянном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром 23 декабря в поселке Боково. К моменту прибытия спасателей деревянный дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пожара.
В результате возгорания кровля дома обрушилась. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины, им оказался 52-летний хозяин жилья, пишет ИА IrkutskMedia.
Площадь возгорания составила 48 кв. м. По данным спасательного ведомства, электропроводка и печь в доме находились в плохом состоянии. Соседи-очевидцы отмечают, что мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным.
Причины пожара устанавливаются.
В ночь на 23 декабря пожар произошел в двухквартирном доме в поселке Рудногорск Иркутской области. Погибли два человека.