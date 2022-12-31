Мэр Первомайска попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS

Мэр Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Сергей Колягин, находясь за рулем, попал под обстрел со стороны украинских боевиков. Об этом он сообщил в субботу, 31 декабря.

«Под обстрел попала и моя машина, еле успел залечь. Машина повреждена», — сказал он «РИА Новости».

По словам градоначальника, это произошло когда он ехал на место обстрела к городской больнице.

Ранее в этот день представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины за 40 минут нанесли по Первомайску два удара из ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

Всего было выпущено две ракеты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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