Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа и пообщался с командованием
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Чавушоглу
Общество
В МЧС рассказали о безопасном использовании новогодних гирлянд
Армия
Армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ
Общество
Путин вручил госнаграду генералу Суровикину
Армия
Более 80 военных РФ возвращены из украинского плена
Общество
Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Мир
В Турции назвали возможную дату трехсторонней встречи с главами МИД РФ и Сирии
Общество
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом
Политика
Новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным
Экономика
Правительство продлило временные правила лизинга зарубежных самолетов
Общество
Жители Камчатки встретили Новый год
Сюжет:

Мэр Первомайска попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS

Мэр Первомайска Сергей Колягин попал под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS
0
Фото: lug-info.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Сергей Колягин, находясь за рулем, попал под обстрел со стороны украинских боевиков. Об этом он сообщил в субботу, 31 декабря.

Награда найдет героев: в Минобороны учредили медаль участнику СВО
На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

«Под обстрел попала и моя машина, еле успел залечь. Машина повреждена», — сказал он «РИА Новости».

По словам градоначальника, это произошло когда он ехал на место обстрела к городской больнице.

Ранее в этот день представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины за 40 минут нанесли по Первомайску два удара из ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

Всего было выпущено две ракеты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022