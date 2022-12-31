ВСУ дважды за 40 минут обстреляли из HIMARS Первомайск в ЛНР
Вооруженные силы Украины за 40 минут нанесли два удара из ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Об этом 31 декабря сообщило в своем Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Первый обстрел произошел в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Были выпущены две ракеты.
«17.35 по н.п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — уточнили в СЦКК.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Накануне, 30 декабря, газопровод и шесть жилых домов были повреждены в результате ночного обстрела ВСУ города Стаханова с применением HIMARS.
За несколько часов до этого украинские националисты выпустили 12 ракет из HIMARS по Алчевску. В результате обстрела в Алчевске разрушено общежитие Донбасского государственного технического института, повреждены библиотека и учебный корпус, а также несколько жилых домов, магазин и ресторан.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.
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