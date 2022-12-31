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Армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ

1-й и 2-й армейские корпуса ЛНР и ЛНР включены в состав ВС РФ
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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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1-й и 2-й армейские корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав ВС РФ. Об этом стало известно 31 декабря из материалов Минобороны к вручению в субботу президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям.

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«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечается в материалах.

Училище также получило боевое знамя.

Как ранее в субботу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. Он вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Президент также вручил государственную награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Генерал получил орден Святого Георгия III степени.

«Служу России!» — сказал он после получения ордена.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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